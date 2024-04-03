​Дайч: «Делаем шаги в правильном направлении»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Эвертон» съездил в Ньюкасл, где разжился очком в противостоянии с «сороками». Наставник «Эвертона» Шон Дайч считает, что его команда продолжает двигаться в правильном направлении - это он отмечает еще с начала сезона.

- В субботу я был разочарован, а сегодня доволен нашим выступлением. Действительно хорошее выступление, особенно во втором тайме. Даже пенальти заработали. У нас такое редко. Удалось и забить его, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

«Эвертон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.