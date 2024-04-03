​Зума: «Обе команды стремились к победе»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» принимал дома «Тоттенхэм», но обыграть «шпоры» не сумел - команды забили по мячу и получили по очку. Защитник «Вест Хэма» Курт Зума прокомментировал итоги прошедшего матча, он считает, что обе команды были достойны победы:

- Событийная игра, интенсивная. Обе команды стремились к победе, но получили ничью, оставив очень много сил на поле. Я думаю, что мы показали хорошую реакцию на предыдущую неудачу. Надеюсь, мы сможем развить этот относительно неплохой результат в конце недели, - цитирует слова Зума BBC Sport.