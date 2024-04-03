Ираола: «У нас нет цели попасть в Европу»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Борнмут» добился очередного успеха, обыграв в домашнем матче «Кристал Пэлас» с минимальным преимуществом. Сейчас команда идет одиннадцатой в турнирной таблице чемпионата, а посему испанского наставника клуба Андони Ираолу спросили о том, не претендует ли его клуб на попадание в зону европейских турниров. Но Ираола ответил отрицательно:

- Нет. Наша задача - остаться. У нас скромные цели. Но приятно быть рядом с первой половиной таблицы. Моя скромная цель - набрать максимальное для «Борнмута» количество очков в АПЛ. У нас 41 очко, рекорд, кажется, 46, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.