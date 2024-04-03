«Челси» не рассматривает кандидатуры Моуринью и Тухеля

В лондонском «Челси» не думают о возвращении Жозе Моуринью и Томаса Тухеля.

Команда неоднозначно проводит дебютный сезон под руководством Маурисио Почеттино, поэтому, если верить многочисленным слухам, уже летом руководство клуба может провернуть очередную тренерскую перестановку. По данным журналиста Бена Джейкобса, в списке потенциальных сменщиков аргентинца нет ни Жозе Моуринью, ни Томаса Тухеля, несмотря на желание болельщиков «синих» вернуть одного из именитых наставников.

Жозе Моуринью не имеет работы с момента увольнения из «Ромы» в январе. Пост в «Челси» португалец занимал в два захода – с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015.

Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании текущего сезона. Немец находился у руля лондонцев с 2021 по 2022 год.