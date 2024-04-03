Наставник «Вулверхэмптона»: «Жаль, что не надавили»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», и наставник «волков» Гари О'Нил считает, что это не самый лучший результат. По его мнению, игрокам «Вулверхэмптона» следовало проявить больше напористости в прошедшем матче.

- Я чуть расстроен. что в нужный момент мы не надавили на соперника. Я чувствовал, что это можно было сделать. С другой стороны, нельзя грузить игроков, перегружать их. Эту ситуацию мы обсуждали и с президентом клуба еще в начале года. Когда у тебя мало игроков в распоряжении, риск травмы особенно неприятен, - цитирует слова наставника «волков» BBC Sport.