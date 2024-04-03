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«Интер» и «Челси» готовы поспорить за вратаря сборной Бразилии

03 Апреля 2024 • 03:19 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

Голкипер «Атлетико Паранаэнсе» Бенто может в скором времени перебраться в европейский топ-чемпионат.

Недавний новичок сборной Бразилии попал на радары миланского «Интера», однако «нерадзурри» смущает высокий ценник 24-летнего игрока – более 20 млн евро, сообщает журналист Маттео Моретто. Интерес к вратарю также проявляют представители Английской премьер-лиги, в числе которых фигурирует лондонский «Челси».

Бенто дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском поединке против Англии (1:0), который состоялся 23 марта. Тремя днями позднее футболист также отыграл весь матч против сборной Испании (3:3). В бразильской Серии А страж ворот провёл 76 встреч за «Атлетико Паранаэнсе», пропустив 91 гол.

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