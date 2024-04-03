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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за тренера «Спортинга» Аморима

03 Апреля 2024 • 03:05 Комментировать
Бенфика
2:2
Спортинг Л

Рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим остаётся приоритетным кандидатом на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

Португалец стал фаворитом на должность у руля «красных» после объявления Хаби Алонсо о решении остаться в «Байере». По обновлённым данным журналиста Педру Сепулведы, именно «Ливерпуль» лидирует в гонке за Аморимом, который также интересен «Барселоне» и «Челси». Переговоры по 39-летнему специалисту продолжаются.

Напомним, в случае назначения Рубена Аморима «Ливерпулю» придётся выплатить «Спортингу» неустойку в размере 15 млн евро, как указано в действующем контракте тренера.

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