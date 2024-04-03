​Марку Силва: «Разочарован»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, неровно выступающий в нынешнем сезоне «Фулхэм» проиграл на выезде «Ноттингем Форест». После игры португальский специалист Марку Силва (любопытно, что «Ноттингем» также возглавляет наставник из Португалии) не скрывал своего разочарования такими итогами матча:

- Разочарован. В первом тайме у нас не было игры вообще. Это реальность. Наверное, я увидел такое впервые с 2021 года. Вообще непонятно, что случилось в начале игры. Из того, что мы обсуждали перед игрой, в первом тайме я на поле ничего не увидел, - сокрушается Силва, слова которого цитирует BBC Sport.