Мойес: «Наверное, ничья - справедливый результат»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» принимал дома «Тоттенхэм», но обыграть «шпоры» не сумел - забив друг другу по мячу, команды разошлись миром. Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес считает такой исход игры вполне справедливым:

- Я бы согласился на очко и до игры, потому что «Тоттенхэм» - сильная команда. Все знают их стиль, мы попытались его купировать, и, как я считаю. у нас неплохо получилось это. Надо отдать моим парням должное. Мы справлялись, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В настоящий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата.