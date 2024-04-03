Гвардиола: «Холанну труднее восстанавливаться, чем другим»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах Эрлинга Холанна с физической формой.

Норвежский нападающий трижды выбывал получал повреждения по ходу текущего сезона. По словам главного тренера «горожан», из-за своих габаритов Холанн вынужден затрачивать на восстановление больше времени, чем другие игроки.

«Я удивлён тем, насколько Эрлинг посвящает себя футболу, он живёт только ради игры. Его восстановление проходит труднее, чем в случае с другими, учитывая его габариты. Ему требуется особый уход, и он это знает. Его окружение, клуб, врачи – все понимают это», – рассказал Гвардиола в интервью в преддверии матча Премьер-лиги против «Астон Виллы», который состоится в среду.