Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс всё ещё может оказаться в «Баварии».

Мюнхенский гранд рассматривал возможность аренды англичанина в январе, однако решил отказаться от сделки. Если верить данным The Sun, кандидатура Филлипса может вновь стать актуальной для «Баварии» предстоящим летом, особенно в случае ухода Йозуа Киммиха.

Кэлвин Филлипс с января выступает за «Вест Хэм» на правах аренды. После завершения сезона 28-летний игрок вернётся в «Манчестер Сити», однако «горожане», по слухам, планируют выставить его на продажу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кэлвина Филлипса в 28 млн евро.