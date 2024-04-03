​Исак забил свой 25-й гол в АПЛ - он третий среди шведских игроков

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эвертоном», гол в составе «сорок» забил шведский нападающий Александер Исак. Для него этот мяч стал 25-м в АПЛ, и теперь лишь двое игроков из Швеции опережают его по этому параметру. Причем до Себастьяна Ларссона Исаку остался лишь один мяч - тот забил 26 голов в АПЛ за свою карьеру. А вот до Фредди Люнгберга ещё далеко - тот наколотил 48 мячей за всю свою карьеру в высшей лиге английского футбола.

Сейчас «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в следующем туре клуб сыграет с «Фулхэмом».