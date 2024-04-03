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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство

03 Апреля 2024 • 01:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.10 2 9.00
Через 19 ч. 9 мин.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

В матче прошлого тура «горожане» не смогли обыграть на своём поле «Арсенал» (0:0), в то время как «Ливерпуль» взял верх над «Брайтоном» (2:1) и стал единоличным лидером турнирной таблицы. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы отстаёт от мерсисайдцев на три очка, а от «канониров» – на одно.

«Мы можем взглянуть на турнирную таблицу и понять, что по-прежнему близки к первом месту. Нам нужно сохранять уровень. Впереди ещё достаточно матчей, многое может случиться.

Мы по-прежнему участвуем в трёх турнирах, но должны концентрироваться на каждой отдельной игре. Всё станет гораздо сложнее, если мы допустим поражение в любом из соревнований», – заявил Диаш в преддверии матча против «Астон Виллы», который пройдёт в среду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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