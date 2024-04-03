Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

В матче прошлого тура «горожане» не смогли обыграть на своём поле «Арсенал» (0:0), в то время как «Ливерпуль» взял верх над «Брайтоном» (2:1) и стал единоличным лидером турнирной таблицы. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы отстаёт от мерсисайдцев на три очка, а от «канониров» – на одно.

«Мы можем взглянуть на турнирную таблицу и понять, что по-прежнему близки к первом месту. Нам нужно сохранять уровень. Впереди ещё достаточно матчей, многое может случиться.

Мы по-прежнему участвуем в трёх турнирах, но должны концентрироваться на каждой отдельной игре. Всё станет гораздо сложнее, если мы допустим поражение в любом из соревнований», – заявил Диаш в преддверии матча против «Астон Виллы», который пройдёт в среду.