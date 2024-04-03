​Компани: «Жаль, что не забили ещё один гол»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», и наставник команды Венсан Компани в целом доволен результатом. Правда, бельгийский специалист считает, что его команда могла и победить, если бы забила второй мяч. Но этого не получилось:

- Еще одна хорошая игра. Жаль только, что не забили второй гол. А пропустили гол, который я не могу назвать результатом нашей ошибки. Это ошибка судьи, что купился на такой пируэт, - цитирует слова Компани BBC Sport.

Сейчас «Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице английского чемпионата.