​Постекоглу: «Было непросто»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» сыграл против земляков из «Вест Хэма», матч закончился ничьей, чем наставник «шпор», Анге Постекоглу, похоже, вполне доволен. После игры он упомянул непростую с его точки зрения атмосферу на стадионе.

- Да, тут было непросто, но это было ожидаемо. Они сильны, они компактно обороняются, так что нам пришлось быть терпеливыми. Я думаю, мы справились с этим, жаль лишь, что не победили, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английского чемпионата.