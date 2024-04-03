Гвардиола: «Меня удивляет критика от бывших игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как относится к критике со стороны экспертов.

Испанский наставник признался, что не понимает экс-футболистов, критикующих нынешних игроков «горожан».

«Я удивляюсь, когда этим занимаются бывшие игроки. Журналистов можно понять – они никогда не были на поле, но экс-футболисты... Это похоже на ситуации, когда бывшие судьи критикуют судей. Похоже, память быстро стирается.

Я не знаю, буду ли я работать экспертом в будущем, но я точно не из тех, кто будет критиковать своих коллег после выхода на пенсию. Я мог бы делать это сейчас, но не делаю. Легко просто сидеть и говорить», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.