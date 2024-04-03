Нуну Эшпириту Санту: «Мы сыграли очень хорошо»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» сумел обыграть «Фулхэм», чем порадовал своего наставника - португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. Он считает, что его команда сыграла очень хорошо:

- Мы сыграли очень хорошо, особенно по отношению к предыдущему матчу. Начало матча было вообще одним из лучших в сезоне. Фанаты зарядили игроков энергией, и тем ничего не оставалось, как выразить ее на поле. В игре, конечно, по-прежнему есть аспекты, нуждающиеся в улучшении, но давайте не будем забывать положительное, - цитирует слова специалиста BBC Sport.

«Ноттингем» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.