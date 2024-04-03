Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывания Роя Кина о нападающем Эрлинге Холанне.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил, что иногда норвежский форвард напоминает ему игрока уровня Второй лиги (четвёртый по силе английский дивизион), несмотря на все бомбардирские подвиги.

«Я не согласен с Кином, абсолютно не согласен. Холанн – лучший нападающий в мире, и он помог нам выиграть всё то, что мы выиграли в прошлом сезоне», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Эрлинг Холанн записал на свой счёт 29 забитых мячей и шесть результативных передач в 35 матчах текущего сезона за «горожан».