«Вест Хэм» не смог дожать «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» контролировал мяч на протяжении 70% времени гостевого матча с «Вест Хэмом» в 31-м туре Премьер-лиги, но победить не смог. В дебюте Джаррод Боуэн запорол удар с близкого расстояния (промах), а атака в ответ стала голевой. При попустительстве обороны «молотобойцев» Тимо Вернер прорвался в штрафную и от лицевой линии вложил мяч в ногу Бреннану Джонсону - 0:1. Очень легкий гол забил и соперник - корнер, навес во вратарскую, и Курт Зума без помех головой вколотил мяч в сетку. Далее голкиперу «шпор» пришлось справляться с ударом со штрафного над стенкой и выходом один на один от Майкла Антонио.

1:1 в итоге, «Вест Хэм» идет седьмым, противник - пятый с отставанием от топ-4 в два очка.