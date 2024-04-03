«Вест Хэм» не смог дожать «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» контролировал мяч на протяжении 70% времени гостевого матча с «Вест Хэмом» в 31-м туре Премьер-лиги, но победить не смог. В дебюте Джаррод Боуэн запорол удар с близкого расстояния (промах), а атака в ответ стала голевой. При попустительстве обороны «молотобойцев» Тимо Вернер прорвался в штрафную и от лицевой линии вложил мяч в ногу Бреннану Джонсону - 0:1. Очень легкий гол забил и соперник - корнер, навес во вратарскую, и Курт Зума без помех головой вколотил мяч в сетку. Далее голкиперу «шпор» пришлось справляться с ударом со штрафного над стенкой и выходом один на один от Майкла Антонио.
1:1 в итоге, «Вест Хэм» идет седьмым, противник - пятый с отставанием от топ-4 в два очка.
Протокол игры
|5'Джонсон Бреннан (0:1)
|(1:1) Зума Курт19'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос•Зума Курт•Эмерсон Палмиери•Пакета Лукас•Соучек Томаш•Уорд-Праус Джеймс•Боуэн Джаррод•Кудус Мохаммед•Антонио Майкл 53'
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан• 90'Ван де Вен Микки• 44'Удоги Дестини•Биссума Ив82' (Ришарлисон (82') •Бентанкур Родриго 61'70' (Кулушевски Деян (70') •Джонсон Бреннан 74'90' (Ло Чельсо Джовани (90') •Мэддисон Джеймс70' (Сарр Пап Матар (70') •Вернер Тимо82' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (82') •Хын Мин Сон
Запасные: Дэвис Бен•Дрэгушин Раду•Эмерсон Жуниор•Остин Брендон
02 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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