«Бёрнли» с «Вулверхэмптоном» разошлись миром

«Бёрнли» продолжает цепляться за любой шанс и в матче 31-го тура чемпионата Англии не проиграл «Вулверхэмптону», набрав очки в четвёртом поединке подряд. При этом «бордовые» выглядели солиднее середняка.

Якоб-Бруун Ларсен отличился на 37-й минуте эффектным ударом с лета. Соперник успел отыграться до перерыва после удара головой от Раяна Аит-Нури. Он же активничал на 53-й минуте, но вратарь смог парировать угрозу.

1:1, «Бёрнли» предпоследний с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник идет на 10-м месте.