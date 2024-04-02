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«Бёрнли» с «Вулверхэмптоном» разошлись миром

02 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать
Бёрнли
1:1
Вулверхэмптон
окончен

«Бёрнли» продолжает цепляться за любой шанс и в матче 31-го тура чемпионата Англии не проиграл «Вулверхэмптону», набрав очки в четвёртом поединке подряд. При этом «бордовые» выглядели солиднее середняка.

Якоб-Бруун Ларсен отличился на 37-й минуте эффектным ударом с лета. Соперник успел отыграться до перерыва после удара головой от Раяна Аит-Нури. Он же активничал на 53-й минуте, но вратарь смог парировать угрозу.

1:1, «Бёрнли» предпоследний с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник идет на 10-м месте.

Протокол игры  
Бёрнли1:1Вулверхэмптон
(1:0) Ларсен Якоб-Бруун37'  
  45'Аит-Нури Раян (1:1)
Мурич АриянетВитиньо Виктор IIО'Ши ДараЭстев МаксимТэйлор ЧарлиОдоберт УилсонКаллен ДжошБерге СандерЛарсен Якоб-Бруун 73' (Родригес Джей ( 73') Фофана ДатроФостер Лайл 86' (Бенсон Манюэль ( 86')
Запасные: Гудмундссон ЙоханнКорк ДжекВижуру ЛоуренсЭкдаль ХьяльмарБраунхилл ДжошДелькруа ХаннесАмдуни Зеки
Са ЖозеСемеду Нелсон  54'Килман МаксГомеш ТотиБуэно Уго 68' (Буэно Сантьяго ( 68') Доэрти МэттЛемина МариоГомес Жоао  90'Аит-Нури РаянСарабия Пабло 83' (Траоре Бубакар ( 83') Чивоме Леон 76' (Кунья Матеус ( 76')
Запасные: Фрейзер НатанБентли ДаниелДойл ТоммиБарнетт ТайЧирева ТавандаНоа Лемина
02 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бёрнли

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