«Бёрнли» с «Вулверхэмптоном» разошлись миром

«Бёрнли» продолжает цепляться за любой шанс и в матче 31-го тура чемпионата Англии не проиграл «Вулверхэмптону», набрав очки в четвёртом поединке подряд. При этом «бордовые» выглядели солиднее середняка.
Якоб-Бруун Ларсен отличился на 37-й минуте эффектным ударом с лета. Соперник успел отыграться до перерыва после удара головой от Раяна Аит-Нури. Он же активничал на 53-й минуте, но вратарь смог парировать угрозу.
1:1, «Бёрнли» предпоследний с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник идет на 10-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Ларсен Якоб-Бруун37'
|45'Аит-Нури Раян (1:1)
Мурич Ариянет•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Эстев Максим•Тэйлор Чарли•Одоберт Уилсон•Каллен Джош•Берге Сандер•Ларсен Якоб-Бруун73' (Родригес Джей (73') •Фофана Датро•Фостер Лайл86' (Бенсон Манюэль (86')
Са Жозе•Семеду Нелсон• 54'Килман Макс•Гомеш Тоти•Буэно Уго68' (Буэно Сантьяго (68') •Доэрти Мэтт•Лемина Марио•Гомес Жоао• 90'Аит-Нури Раян•Сарабия Пабло83' (Траоре Бубакар (83') •Чивоме Леон76' (Кунья Матеус (76')
02 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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