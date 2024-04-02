«Борнмут» вырвал победу над «Кристал Пэлас»

Разыгравшийся «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии на протяжении всего матча давил на позиции «Кристал Пэлас» и в концовке добился своего. На 45-й минуте лондонцы отправили мяч в сетку ворот, но удар Эберечи Эзе все же не стал результативным - вне игры. Несмотря на обилие ударов у хозяев, реально опасных почти не было. Исключение - попытка Джастина Клюйверта по итогам хорошей комбинации - 1:0.

«Борнмут» набрал 13 очков в последних пяти матчах и потеснил «Челси» с 11-го места. Соперник - 14-й.