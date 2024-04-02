«Борнмут» вырвал победу над «Кристал Пэлас»

Разыгравшийся «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии на протяжении всего матча давил на позиции «Кристал Пэлас» и в концовке добился своего. На 45-й минуте лондонцы отправили мяч в сетку ворот, но удар Эберечи Эзе все же не стал результативным - вне игры. Несмотря на обилие ударов у хозяев, реально опасных почти не было. Исключение - попытка Джастина Клюйверта по итогам хорошей комбинации - 1:0.
«Борнмут» набрал 13 очков в последних пяти матчах и потеснил «Челси» с 11-го места. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Клюйверт Джастин79'
Нето Мурара•Смит Адам90' (Унал Энес (90') •Кук Льюис•Забарный Илья•Келли Ллойд• 90'Биллинг Филип64' (Клюйверт Джастин (64') •Скотт Алекс46' (Семеньо Антуан (46') • 68'Тавернер Маркус• 63'Кристи Райан•Уттара Данго63' (Керкез Милош (63') •Соланке Доминик90' (Ааронс Макс (90')
Запасные: Февр Ромен•Траверс Марк•Хилл Джеймс•Адамс Тайлер
Хендерсон Дин•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким• 35'Хефферсон Лерма•Муньос Даниэль•Уортон Адам86' (Эдуар Одсонн (86') •Хьюз Уилл 59'70' (Шлупп Джеффри (70') •Митчелл Тайрик•Айю Джордан70' (Озо Дэвид (70') •Матета Жан-Филипп•Эзе Эберечи
02 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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