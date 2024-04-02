«Эвертон» установил антирекорд последних 67 лет

Безвыигрышная серия «Эвертона» продолжилась в сегодняшнем матче против «Ньюкасла» (1:1).

«Сороки» были близки к победе, однако «ириски» вырвали ничью на 88-й минуте благодаря реализованному пенальти Доминика Калверта-Льюина. «Эвертон» не выигрывает уже на протяжении 13 матчей чемпионата кряду – такое произошло впервые за 67 лет. За обозначенный период команда Шона Дайча потерпела семь поражений и шесть раз сыграла вничью.

На данный момент «Эвертон» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 набранными очками (с учётом 6-очкового штрафа). В следующем туре (6 апреля) ливерпульцам предстоит принять на своём поле «Бёрнли».