Калверт-Льюин прервал безголевую серию – он не забивал 23 матча

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил свой первый гол за долгое время.

27-летний футболист поразил ворота «Ньюкасла» в выездном матче 31-го тура Премьер-лиги, реализовав пенальти на 88-й минуте. Для Калверта-Льюина это первое взятие ворот во всех турнирах с октября прошлого года (тогда пострадал «Вест Хэм»). Англичанин не забивал на протяжении 23 поединков «ирисок» во всех турнирах.

Сегодняшнее взятие ворот – пятое для Доминика Калверта-Льюина в 32 встречах нынешней кампании. Также на счету форварда две результативные передачи.

Матч «Ньюкасла» против «Эвертона» завершился со счётом 1:1.