«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Эвертон» после трёх поражений подряд гостил у «Ньюкасла» в матче 31-го тура Премьер-лиги, мало в чём уступал противнику, но едва не продлил неприятную серию. В дебюте Харви Барнс оказался сам перед воротам и не пробил кипера. Вскоре Александр Исак получил пространство для рывка, обыграл пару противников и послал мяч в сетку - 1:0.

Второй тайм начался с почти автогола Джеймса Тарковски, который после корнера у своих ворот нечаянно срезал мяч в штангу. Соперник быстро разыграл штрафной удар, и Исак выкатил мяч под удар Дэну Бёрну, но радость была преждевременной, нет гола - вне игры. Джеймс Гарнер ответил выстрелом в дальний угол, и здесь стойка. В концовке Эшли Янг упал в штрафной, ВАР помог судье назначить пенальти. Доминик Калверт-Льюинн пробил почти по центру, и вратарь не выручил - 1:1.

«Сороки» идут на восьмой строчке в таблице онлайн, соперник - все так же 16-й.