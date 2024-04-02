Ударный первый тайм позволил «Ноттингем Форест» одолеть «Фулхэм»

Представители нижней половины таблицы Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» и «Фулхэм», провели открытый матч в 31-м туре чемпионата Англии. Уже на девятой минуте Каллум Хадсон-Одои обыгрался с партнером и результативно пробил. Еще 10 минут, и Крис Вуд издали попал, так попал - 2:0. Энтони Эланга промахнулся в убойной позиции, нет разгрома. И все же Морган Гиббс-Уайт сделал счет 3:0, завершив комбинацию в штрафной.

В начале второго тайма гости размочили счет стараниями Олуватосина Адарабиойо, забившим головой после корнера. Неко Уильямс стрельнул из-за штрафной в перекладину. Аналогично и Кенни Тете, только ударом головой. Штанга случилась после удара Адама Траоре в компенсированное время.

3:1, «лесники» на три очка отдалились от зоны вылета, противник - 13-й в онлайн-таблице.