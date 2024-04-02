Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен

Известный агент Дарио Канови поделился информацией о будущем нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Интерес к нигерийскому форварду давно проявляют лондонские «Челси» и «Арсеналу», однако, по словам Канови, игрок выберет другой вариант продолжения карьеры.

«На мой взгляд, весьма вероятно, что Осимхен будет играть в «ПСЖ». Было бы умно таким образом заменить Килиана Мбаппе, чей будущий переход в «Реал» был очевиден ещё несколько месяцев назад», – цитирует Football Italia агента.

В контракте Виктора Осимхена с «Наполи» прописаны отступные в размере 130 млн евро. В текущем сезоне 25-летний футболист отметился 13 голами в 25 матчах.