Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен

02 Апреля 2024 • 23:16 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Известный агент Дарио Канови поделился информацией о будущем нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Интерес к нигерийскому форварду давно проявляют лондонские «Челси» и «Арсеналу», однако, по словам Канови, игрок выберет другой вариант продолжения карьеры.

«На мой взгляд, весьма вероятно, что Осимхен будет играть в «ПСЖ». Было бы умно таким образом заменить Килиана Мбаппе, чей будущий переход в «Реал» был очевиден ещё несколько месяцев назад», – цитирует Football Italia агента.

В контракте Виктора Осимхена с «Наполи» прописаны отступные в размере 130 млн евро. В текущем сезоне 25-летний футболист отметился 13 голами в 25 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон ПСЖ Наполи Дарио Канови Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
21:59
«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны»
15:20
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»
14:06
Энрике рассчитывает на Симонса в следующем сезоне
13:54
Николсон интересен клубам из Турции и Бельгии
12:56
Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»
12:40
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте
11:41
«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»
03:53
«ПСЖ» нацелился на звезду «Челси»
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:21
«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо
24 Марта
09:53
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
3
1
2.75 3.45 2.33
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Эвертон Эвертон
1
1
1.73 3.75 4.20
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.73 3.75 4.20
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.80 3.55 2.29
Видео
91 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
1
3.20 4.00 1.92
Видео
03.04.24 в 21:30
Брентфорд Брентфорд
Брайтон Брайтон
2.47 3.70 2.47
Видео
03.04.24 в 21:30
Арсенал Арсенал
Лутон Таун Лутон Таун
1.14 7.00 17.00
Видео
03.04.24 в 22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
1.30 5.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» с «Вулверхэмптоном» разошлись миром
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» вырвал победу над «Кристал Пэлас»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил антирекорд последних 67 лет
23:31 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин прервал безголевую серию – он не забивал 23 матча
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Ньюкаслом»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Ударный первый тайм позволил «Ноттингем Форест» одолеть «Фулхэм»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен
22:56 · Англия. Премьер-лига
Линделоф не поможет «Манчестер Юнайтед» до конца месяца
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» снова потерял Лисандро Мартинеса из-за травмы
22:42 · Англия. Премьер-лига
Сульшер намекнул на необычную причину, по которой «Манчестер Юнайтед» вернул Роналду
22:24 · Англия. Премьер-лига
Кепа не останется в «Реале»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил поднять зарплату лидеру
21:55 · Англия. Премьер-лига
Исак забил в четырёх из пяти последних матчей «Ньюкасла»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил состав на дерби Лондона
Все новости
Рекомендуем