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Линделоф не поможет «Манчестер Юнайтед» до конца месяца

02 Апреля 2024 • 22:56 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать трудности с травмами игроков защиты.

Недавно стало известно о повреждении Лисандро Мартинеса, полученном на тренировке. Виктора Линделофа – другого центрального защитника «красных дьяволов» – постигла подобная участь: швед не сможет играть не протяжении месяца из-за травмы подколенного сухожилия. 29-летний игрок получил повреждение в недавнем поединке Премьер-лиги против «Брентфорда» (1:1), из-за чего был заменён на 69-й минуте.

Виктор Линделоф отыграл 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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