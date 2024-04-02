«Манчестер Юнайтед» снова потерял Лисандро Мартинеса из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес вновь угодил в лазарет.

26-летний футболист совсем недавно залечил повреждение, из-за которого отсутствовал с начала февраля. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, аргентинец повредил икроножную мышцу на тренировке, из-за чего пропустит порядка трёх-четырёх недель. Для центребека «красных дьяволов» это уже третья травма в нынешнем сезоне.

Лисандро Мартинес провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании, записав себе в актив одну результативную передачу.

4 апреля команда Эрика тен Хага сыграет на выезде против лондонского «Челси».