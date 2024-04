Сульшер намекнул на необычную причину, по которой «Манчестер Юнайтед» вернул Роналду

В 2021 году Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который уже выступал в 2003-2009 годах. Тогдашний тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер намекнул на то, что трансфер был связан с желанием «Манчестер Сити» подписать Роналду.

«Мы никогда не хотели, чтобы Роналду перешёл в «Манчестер Сити», - сказал Сульшер, чьи слова приводит Four Four Two.

«У нас было четыре победы и ничья, мы лидировали. К нам перешли Варан и Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Роналду. Это казалось правильным. Это не сработало, но в то время это казалось разумным», - отметил Сульшер.

Кровать, на которой спал Роналду, продадут на аукционе