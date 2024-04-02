Кепа не останется в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси», вернётся в свой клуб после завершения сезона.

29-летний футболист был подписан в начале сезона в качестве замены выбывшему из-за травмы Тибо Куртуа. Во второй половине кампании испанец проиграл конкуренцию за место в основе Андрею Лунину, и теперь в «Реале» не рассчитывают на вратаря «Челси». По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кепа не останется в «королевском клубе» – летом он вернётся в «Челси». Пока неизвестно, есть ли у лондонцев планы на игрока.

Кепа Аррисабалага сыграл 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 18 голов.