«Челси» решил поднять зарплату лидеру

В «Челси» высоко ценят игру атакующего полузащитника Коула Палмера, пополнившего состав команды в прошлом году после трансфера из «Манчестер Сити». В 35 официальных матчах за «Челси» Палмер записал на свой счёт 16 голов и 12 голевых передач на партнёров.

Как сообщает Telegraph Sport, в «Челси» признают, что Палмер заслуживает нового контракта с более высокой заработной платой. При этом переговоры с 21-летним футболистом пока что не проводились.

В настоящий момент Коул Палмер зарабатывает в «Челси» около 80 тысяч фунтов в неделю.

Ближайший матч «Челси» проведёт 4 апреля – против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.

Почеттино оценил роль Палмера в «Челси»