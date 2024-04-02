Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Исак забил в четырёх из пяти последних матчей «Ньюкасла»

02 Апреля 2024 • 21:55 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Эвертон
1 1.95 X 3.90 2 3.75
1-й тайм

В прекрасной форме пребывает шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак. В проходящем вечером вторника матче «сорок» против «Эвертона» в рамках Английской премьер-лиги Исак забил уже в первые 15 минут.

Таким образом, если мы возьмём последние пять матчей «Ньюкасла» во всех турнирах, то в четырёх из них Исак забивает хотя бы по одному разу. Не получилось забить у шведа лишь в игре против «Манчестер Сити» 16 марта, но там и никому из игроков «сорок» отличиться не удалось – клуб проиграл всухую – 0:2.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Ньюкасла» и «Эвертона» можно на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
13:53
«Вест Хэму» нужно выложить минимум 70 миллионов евро, чтобы купить опорника «Эвертона»
01 Апреля
22:40
Прогноз на точный счёт матча Ньюкасл — Эвертон АПЛ — 2 апреля 2024
15:58
«Ньюкасл» - «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:04
Ставка и прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон АПЛ — 2 апреля 2024
12:28
Хау оценил вероятность того, что «Ньюкасл» продаст Исака летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
46 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
2
0
2.75 3.45 2.33
Видео
46 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Эвертон Эвертон
1
0
1.73 3.75 4.20
Видео
31 мин
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
0
1.73 3.75 4.20
Видео
31 мин
Бёрнли Бёрнли
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0
0
2.80 3.55 2.29
Видео
02.04.24 в 22:15
Вест Хэм Вест Хэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.20 4.00 1.92
Видео
03.04.24 в 21:30
Брентфорд Брентфорд
Брайтон Брайтон
2.47 3.70 2.47
Видео
03.04.24 в 21:30
Арсенал Арсенал
Лутон Таун Лутон Таун
1.14 7.00 17.00
Видео
03.04.24 в 22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
1.30 5.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил поднять зарплату лидеру
21:55 · Англия. Премьер-лига
Исак забил в четырёх из пяти последних матчей «Ньюкасла»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил состав на дерби Лондона
19:15 · Англия. Премьер-лига
Защитник дортмундской «Боруссии» стал целью клубов АПЛ слухи
19:12 · Англия. Премьер-лига
Мальдини может получить предложение от клуба АПЛ
18:57 · Англия. Премьер-лига
Артета недоволен ничьей с «Манчестер Сити»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился ожиданиями от матча с «Лутон Таун»
18:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и Бремер – конкретики пока нет
18:29 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы наслаждаемся моментом – это самая невероятная часть сезона»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола похвалил Эмери и его «Астон Виллу»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об игроке «Астон Виллы»: «У него не было возможности сыграть за нас»
17:53 · Англия. Премьер-лига
Эмери ответил, говорят ли в «Астон Вилле» о попадании в Лигу чемпионов
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Лучший в мире»: Эмери оценил Гвардиолу
Все новости
Рекомендуем