Исак забил в четырёх из пяти последних матчей «Ньюкасла»

В прекрасной форме пребывает шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак. В проходящем вечером вторника матче «сорок» против «Эвертона» в рамках Английской премьер-лиги Исак забил уже в первые 15 минут.

Таким образом, если мы возьмём последние пять матчей «Ньюкасла» во всех турнирах, то в четырёх из них Исак забивает хотя бы по одному разу. Не получилось забить у шведа лишь в игре против «Манчестер Сити» 16 марта, но там и никому из игроков «сорок» отличиться не удалось – клуб проиграл всухую – 0:2.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Ньюкасла» и «Эвертона» можно на нашем портале.