«Тоттенхэм» объявил состав на дерби Лондона

Во вторник вечером в Английской премьер-лиге пройдёт дерби Лондона – «Вест Хэм» против «Тоттенхэма». Рулевой «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Бентанкур, Мэддисон, Джонсон, Сон, Вернер.

Матч между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» начнётся в 22:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.