Норвежский защитник дортмундской «Боруссии», Юлиан Рюэрсон стал целью клубов первой десятки Английской премьер-лиги – «Астон Виллы» из Бирмингема и «Брайтона». Такой информацией делится Sky Germany.

«Шмели» могут прилично заработать на своём активе, на данный момент контракт связывает игрока с клубом до лета 2026 года.

Рэрсону 26 лет, он перебрался в «Боруссию» зимой 2023 года из другого клуба немецкой Бундеслиги – берлинского «Униона». Является воспитанником норвежского клуба «Викинг».

В этом сезоне на счету игрока в самом расцвете сил 24 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и оформил одну голевую передачу.