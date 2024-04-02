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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник дортмундской «Боруссии» стал целью клубов АПЛ слухи

02 Апреля 2024 • 19:15 Комментировать

Норвежский защитник дортмундской «Боруссии», Юлиан Рюэрсон стал целью клубов первой десятки Английской премьер-лиги – «Астон Виллы» из Бирмингема и «Брайтона». Такой информацией делится Sky Germany.

«Шмели» могут прилично заработать на своём активе, на данный момент контракт связывает игрока с клубом до лета 2026 года.

Рэрсону 26 лет, он перебрался в «Боруссию» зимой 2023 года из другого клуба немецкой Бундеслиги – берлинского «Униона». Является воспитанником норвежского клуба «Викинг».

В этом сезоне на счету игрока в самом расцвете сил 24 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и оформил одну голевую передачу.

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Боруссия Дортмунд Брайтон Астон Вилла Юлиан Рюэрсон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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