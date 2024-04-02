Мальдини может получить предложение от клуба АПЛ

В «Ньюкасле» ищут нового спортивного директора после того, как Дэн Эшуорт был отправлен в так называемый «отпуск по садоводству». На фоне информации о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» клуб отстранил Эшуорта от обязанностей, хотя он по-прежнему числится в списке сотрудников. Ожидается, что в обозримом будущем Эшуорт всё-таки согласует свой переезд на «Олд Траффорд».

Что до «Ньюкасла», что клуб рассматривает целый ряд претендентов на пост спортивного директора. Как сообщает Daily Mail, в этом списке есть легенда «Милана» - Паоло Мальдини. Управление родного клуба функционер покинул почти год назад.