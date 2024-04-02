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Артета недоволен ничьей с «Манчестер Сити»

02 Апреля 2024 • 18:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.10 2 9.00
03.04 22:15

«Арсенал» на выходных сыграл вничью в гостях у «Манчестер Сити» - 0:0. При этом лондонцам временами приходилось обороняться большим числом игроков. На пресс-конференции перед игрой против «Лутон Таун» наставник «канониров» Микель Артета высказался об изменении игрового стиля ради результата.

«Изменение стиля? Иногда ты адаптируешься, потому что хочешь, а иногда ты адаптируешься, потому что нужно. Бывает, нужно оставлять в стороне свои идеологии и быть стойким. Морально мы были сильны в своём выступлении», - сказал Артета.

В то же время Артета дал понять, что набор одного очка его не удовлетворил.

«Вы готовитесь к игре, чтобы её выиграть. Когда вы чувствуете, что у вас есть всё необходимое для победы, но победы в итоге нет, вы не удовлетворены», - отметил испанец.

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