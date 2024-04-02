Артета поделился ожиданиями от матча с «Лутон Таун»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ближайшем сопернике своей команды – о «Лутон Таун».

«Лутон» усложнял задачу каждой команде, с которой сталкивался. Я должен сделать большие комплименты Робу Эдвардсу и его команде. Они заслуживают большего уважения, чем любая другая команда в этой лиге. Я испытываю к ним большое уважение.

Нас ждёт действительно трудный матч. Нам пришлось бороться, чтобы набрать очки в первом круге, поэтому мы знаем, с чем нам придётся столкнуться завтра», - сказал Артета журналистам в ходе пресс-конференции.

В первом круге «Арсенал» обыграл «Лутон Таун» со счётом 4:3, забив поздний победный гол.