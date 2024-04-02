«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер

Трансферное лето не за горами, и «Манчестер Юнайтед» планирует усиление состава команды. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на португальский Record, целью «красных дьяволов» является полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» неоднократно отправлял скаутов следить за 19-летним Невешем. В клубе Премьер-лиги хотят создать в центре поля португальскую связку Невеш – Фернандеш.

Ради подписания Невеша «Манчестер Юнайтед» готов установить новый трансферный рекорд. Пока что самым дорогим для «красных дьяволов» является трансфер Поля Погба за 105 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Жоау Невеш провёл 46 матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса.