«Манчестер Юнайтед» и Бремер – конкретики пока нет

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер действительно находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» просматривали бразильца, однако на данном этапе никакой конкретики в вопросе его возможного трансфера нет. Об этом сообщает немецкий Sky Sport.

Источник отмечает, что в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть много игроков, Бремер – лишь один из них.

«Манчестер Юнайтед» отталкивает высокий ценник 27-летнего футболиста – за него придётся заплатить не менее 50-60 миллионов евро.

Добавим, что Глейсон Бремен выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2028 года.

«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить больше 100 млн евро за двух защитников