Артета: «Мы наслаждаемся моментом – это самая невероятная часть сезона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему заключительного отрезка сезона. «Канониры», как известно, борются за титул Премьер-лиги и вскоре выступят в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

«Я очень взволнован. В Премьер-лиге впереди девять игр – это очень много. Мы наслаждаемся моментом и тщательно готовимся к каждой игре. Это то место, где мы хотим быть. Мы работаем каждый день с энтузиазмом, страстью и радостью. Важно сохранять фокус.

Я полон энергии, и это самая невероятная часть сезона», - сказал Артета журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.