Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Испанский специалист высказался о кадровой ситуации в команде.

Гвардиола подтвердил, что защитник Натан Аке, получивший повреждение в прошлой игре против «Арсенала» (0:0), в среду не сыграет.

Также Гвардиола ответил на вопрос о состоянии Джона Стоунса, Кайла Уокера и Эдерсона.

«Джон, возможно, сможет сыграть. У двух других нет шансов», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» стартует 3 апреля в 22:15 по московскому времени.