Гвардиола похвалил Эмери и его «Астон Виллу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед домашним матчем против «Астон Виллы».

«Они играют превосходно. Унаи Эмери демонстрирует стабильность каждый сезон. Но это не удивительно, учитывая качество тренера и его команды.

Я не смотрел все их матчи, но думаю, что они будут играть по той же системе. Они хороши при стандартах и в быстрых переходах, у них есть два резвых игрока впереди. Они также имеют сильную оборону и исключительного вратаря. Вот почему они занимают такое место в таблице.

Мы проиграли им в первом круге? Да, да, да, мы заслужили то поражение», - сказал Гвардиола журналистам.