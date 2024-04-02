Гвардиола – об игроке «Астон Виллы»: «У него не было возможности сыграть за нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Дугласе Луисе из «Астон Виллы».

В 2017 году «Манчестер Сити» купил Луиса у «Васко да Гамы». Вскоре после этого футболист отправился в аренду в «Жирону» на два сезона. А в 2019 году «горожане» продали Дугласа «Астон Вилле».

«У него не было возможности сыграть за нас из-за отсутствия разрешения на работу. Ему пришлось уйти, и он отправился в «Жирону», а теперь он прекрасно обосновался в «Вилле». Я рад за него. Он играет очень хорошо», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В среду, 3 апреля, «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу» в Премьер-лиге.