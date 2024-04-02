Эмери ответил, говорят ли в «Астон Вилле» о попадании в Лигу чемпионов

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос, обсуждал ли он с футболистами возможность попадания в Лигу чемпионов. На текущий момент бирмингемцы занимают в турнирной таблице четвёртое место, которое даёт право выступить в главном турнире континента.

«Мы не особо много об этом говорим, потому что мой посыл – «наслаждайтесь путём». Я говорю игрокам, чтобы они сосредотачивались на каждом матче, чтобы они были стабильными, а потом мы посмотрим, сможем ли войти в топ-4.

Впереди много матчей, на кону много очков. «Манчестер Юнайтед» тоже ещё может попасть в зону Лиги чемпионов», - сказал Эмери журналистам.