«Лучший в мире»: Эмери оценил Гвардиолу

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери перед гостевым матчем Премьер-лиги против «Манчестер Сити» высказался о Хосепе Гвардиоле.

«Встреча с «Манчестер Сити» всегда волнительна. Быть стабильными – это задача, которую я ставлю перед своими футболистами.

Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я понимаю, что он блестящий тренер, который дал многим тренерам новый способ работы. Он очень конкурентоспособен. Чтобы быть лучшим, недостаточно одной лишь тактики. Важно также управлять игроками и быть скромным. Он показывает всё это», - сказал Эмери на пресс-конференции.