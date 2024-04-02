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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пирес посоветовал Мбаппе клуб в АПЛ – это не «Арсенал»

02 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать

Известный в прошлом французский футболист Робер Пирес дал комментарий по поводу будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По мнению Пиреса, Мбаппе мог бы отказаться от перехода в «Реал», как в своё время делал сам Робер.

«Килиан был бы не первым, кто сказал «Реалу» «нет». Не знаю, какое решение он примет, но я отказал «Реалу», потому что у меня было два других варианта. Конечно, если бы у меня не было вариантов с «Арсеналом» и «Ювентусом», я бы сразу перешёл в «Реал». Это точно», - цитирует Пиреса AS.

Пирес посоветовал Мбаппе перейти в клуб Английской премьер-лиги, но не в «Арсенал», в составе которого блистал сам Робер.

«Я хотел бы увидеть Мбаппе в «Ливерпуле». Это отличный клуб с хорошей структурой, отсутствием давления и спокойными фанатами. Связка Мбаппе – Салах могла бы быть взрывоопасной», - сказал Пирес.

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Ливерпуль Арсенал Лондон ПСЖ Робер Пирес Мохамед Салах Килиан Мбаппе ещё теги
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