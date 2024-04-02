Де Дзерби ответил на вопрос о будущем

Роберто де Дзерби продолжает получать вопросы о своём будущем. Рулевого «Брайтона», как известно, в последнее время слухи активно связывают с двумя топ-клубами – с «Ливерпулем» и «Баварией». Оба этих клуба сейчас идут тренеров.

«Вы часто спрашиваете, ухожу ли я из «Брайтона», но я всё ещё горжусь тем, что работаю здесь. Я знаю, что мне повезло работать в этом клубе с этими футболистами», - сказал де Дзерби журналистам на пресс-конференции во вторник.

Ранее Роберто де Дзерби говорил о намерении провести встречу с владельцем «Брайтона», чтобы обсудить будущее.

На текущий момент «Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»