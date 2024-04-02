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«Я делаю так ради своего эго»: Гвардиола включил сарказм на пресс-конференции

02 Апреля 2024 • 16:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.10 2 9.00
03.04 22:15

После воскресной ничьей с «Арсеналом» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отчитал Джека Грилиша прямо перед камерой. На вторничной пресс-конференции испанец включил сарказм, давая комментарий по поводу той ситуации.

«Я делаю это ради камер, ради своего эго. Я известный человек, и когда меня снимают на камеру, я могу хорошо спать, потому что испытываю удовлетворение. Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им почувствовать, насколько они плохи. Комплименты должен получать только я, а не игроки», - сказал Гвардиола.

В среду, 3 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч против «Астон Виллы».

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