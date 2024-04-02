Эмери: «Я очень доволен Дзаньоло, сейчас его момент»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об игре полузащитника команды Николо Дзаньоло.

— Я очень доволен им, сейчас его момент. За последние два месяца что-то изменилось, и он стал лучше, — приводит слова Эмери пресс-служба бирмингемского клуба.

Напомним, 24-летний Дзаньоло выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Контракт итальянца принадлежит «Галатасараю». В составе «львов» футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах и стал автором трех забитых мячей.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Дзаньоло составляет 20 миллионов евро.