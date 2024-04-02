В контракте Аморима есть два пункта о выкупе – тренер интересен «Ливерпулю»

Рулевого «Спортинга» Рубена Аморима слухи активно связывают с «Ливерпулем». Как сообщает журналист Педро Сепульведа, в действующем контракте 39-летнего специалиста есть два пункта о выкупе.

Так, клубы из Португалии могут переманить Аморима, выплатив компенсацию в 30 миллионов евро. Для клубов из других стран отступные измеряются 20 миллионами евро.

В то же время отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить Аморима за меньшие деньги. Так, «Ливерпулю» хватило бы 15 миллионов евро, чтобы выкупить контракт специалиста у лиссабонских «львов».

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Ливерпуля» уйдёт Юрген Клопп.