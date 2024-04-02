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В контракте Аморима есть два пункта о выкупе – тренер интересен «Ливерпулю»

02 Апреля 2024 • 16:22 Комментировать

Рулевого «Спортинга» Рубена Аморима слухи активно связывают с «Ливерпулем». Как сообщает журналист Педро Сепульведа, в действующем контракте 39-летнего специалиста есть два пункта о выкупе.

Так, клубы из Португалии могут переманить Аморима, выплатив компенсацию в 30 миллионов евро. Для клубов из других стран отступные измеряются 20 миллионами евро.

В то же время отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить Аморима за меньшие деньги. Так, «Ливерпулю» хватило бы 15 миллионов евро, чтобы выкупить контракт специалиста у лиссабонских «львов».

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Ливерпуля» уйдёт Юрген Клопп.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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